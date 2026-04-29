Grande Fratello Vip: nomination del 28 aprile, chi va al televoto per la finale

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Al termine della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda martedì 28 aprile su Canale 5, sono state ufficializzate le nuove nomination che porteranno alla scelta del prossimo finalista.

Il risultato delle nomination del 28 aprile

Durante la diretta, la conduttrice Ilary Blasi ha comunicato i nomi dei concorrenti finiti al televoto. La puntata ha introdotto anche un meccanismo diverso dal solito, che ha influenzato le nomination.

Come funziona la nuova graticola

Il sistema della graticola, utilizzato nel corso della serata, è stato diviso in due sezioni: una dedicata agli uomini e una alle donne. I concorrenti si sono posizionati casualmente e due caselle speciali, definite “gold”, hanno avuto un ruolo decisivo.

A finire nelle caselle gold sono stati Renato Biancardi e Alessandra Mussolini. Entrambi hanno avuto il compito di scegliere un uomo e una donna da mandare direttamente al televoto.

I primi concorrenti al televoto

Le loro decisioni sono ricadute su Francesca Manzini e Marco Berry, che hanno poi espresso il proprio voto nel segreto del confessionale.

Nel frattempo, gli altri concorrenti hanno effettuato le nomination in modo palese, aumentando la tensione all’interno della casa.

Chi è in nomination

Al termine delle votazioni, i nomi più votati sono stati:

Alessandra Mussolini

Adriana Volpe

Lucia Biancardi

Raul Dumitras

Saranno loro a sfidarsi al televoto.

Verso la finale del Grande Fratello Vip

Il risultato del televoto sarà decisivo: il pubblico da casa sceglierà chi diventerà il secondo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip.

La corsa alla finale entra quindi nel vivo, tra strategie, alleanze e colpi di scena sempre più determinanti.