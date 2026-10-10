GF Vip, il fidanzato di Piera entra nella Casa

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L’ottava puntata del Grande Fratello Vip 9 ha regalato sorprese fino a notte fonda. Al centro della serata ancora una volta Piera Meloni e la sua tormentata situazione sentimentale. Il fidanzato Gian Marco è entrato nella Casa per avere un nuovo confronto con lei. Piera ha ammesso di avere ancora bisogno di tempo per capire cosa prova realmente.

Gian Marco le ha quindi chiesto la possibilità di restare più a lungo per parlare lontano dalle pressioni della diretta.

La concorrente ha accettato e il ragazzo resterà per alcuni giorni nel backstage del programma. Ma il vero colpo di scena è arrivato con il televoto eliminatorio. Giancarlo Danto è risultato infatti il concorrente meno votato dal pubblico. Sembrava tutto finito, ma il destino gli ha riservato una seconda possibilità. Il suo biglietto di ritorno gli ha permesso di rientrare immediatamente in gioco.

Danto eliminato e poi subito di nuovo nella Casa

Danto ha ottenuto appena il 5,63% delle preferenze, risultando ultimo al televoto e dovendo inizialmente abbandonare il reality. Una volta arrivato in studio, però, ha aperto il proprio biglietto scoprendo di avere quello di ritorno: eliminazione annullata e nuova possibilità di continuare l’avventura. Poco dopo ha citofonato nuovamente alla Casa, rientrando tra lo stupore degli altri concorrenti.

Prima del verdetto, Danto era finito anche al centro delle critiche di diversi coinquilini, che lo accusano di riportare conversazioni e confidenze ascoltate nella Casa. Una dinamica che potrebbe quindi continuare ad alimentare tensioni anche nelle prossime puntate.

Sul fronte sentimentale, invece, Piera e Gian Marco avranno ancora qualche giorno per confrontarsi. Lei non ha nascosto i propri dubbi, mentre il fidanzato ha scelto di mettersi nuovamente in gioco per cercare di capire se il loro rapporto abbia ancora un futuro.

La serata si è chiusa con le nuove nomination: al televoto sono finiti Moreno Morello, Andreas Müller e Jonathan Kashanian. Il meno votato diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Tra sentimenti, eliminazioni cancellate e nuovi equilibri, il GF Vip continua dunque a puntare sui colpi di scena. E il ritorno immediato di Danto, proprio quando sembrava ormai fuori dai giochi, è stato senza dubbio uno dei momenti più imprevedibili dell’ottava puntata.

Fonte: Facebook

FONTI:

Grande Fratello