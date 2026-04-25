Grande Fratello Vip, Marco Berry esagera con Selvaggia Lucarelli: “l’attacco al muro”

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Marco Berry è stato tra i protagonisti della diretta del Grande Fratello Vip appena andata in onda sui teleschermi di Canale 5. Nel corso della puntata, l’uomo si è reso protagonista di una pesante discussione con Alessandra Mussolini. Quest’ultima ha accusato il mago di aver usato una frase infelice a causa del suo cognome. Una lite che ha visto anche l’intervento di Selvaggia Lucarelli, che ha preso le difese dell’ex deputata europea. L’opinionista del Grande Fratello Vip rivolgendosi contro Marco Berry ha detto: “Io ho seguito la diretta anche nel pomeriggio e ci sei arrivato a dire quella frase. Hai detto parecchie cose che facevano riferimento al cognome Mussolini. Alcune cose non le voglio e non le posso ripetere. Non fare il furbo. Hai fatto anche battute sul cognome Mussolini“.

Grande Fratello Vip, Marco Berry e quelle parole forti verso Selvaggia Lucarelli

Le parole di Selvaggia Lucarelli non hanno lasciato indifferente Marco Berry, che ha avuto un pesante sfogo subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip. L’uomo ha usato parole forti contro l’opinionista durante una chiacchierata con gli altri inquilini: “Ma vi rendete conto cosa mi ha detto? Ha detto, ‘tu ti nascondi, ti abbiamo sentito dire delle cose, ho visto altri video’. Ma quali altri video? Ma tu sei sc*ma, come cavolo ti permetti? Come si è azzardata a mettermi in bocca cose che non sono mie?! Non esiste proprio! Ha anche detto, ‘ho visto quello che hai detto alle spalle di Alessandra’. Ma non ci stai con la testa. Ma dai i numeri? Ma io ti attacco al muro. Questo è gravissimo e io non le permetto di dire certe cose“.