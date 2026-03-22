Grande Fratello Vip, Marco Berry al vetriolo su Nicolò Brigante: “E’ un cogli*ne”

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Animi incandescenti nella casa del Grande Fratello Vip a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Marco Berry si è reso protagonista di una lite con un altro concorrente durante una festa tenutasi all’interno della casa più spiata d’Italia per i membri del gold club. L’ex inviato de Le Iene ha perso letteralmente le staffe contro Nicolò Brigante, reo di aver bevuto troppo durante il party. Marco Berry ha condannato il comportamento del modello durante uno sfogo con Alessandra Mussolini. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato rivolto a Nicolò Brigante: “Se tu pensi di avere 33 anni e sei un coglione, non hai 33 anni. Mia figlia che ha 18 anni ragiona con più intelligenza di lui. Sei tutto fisico ed il cervello è un neurone grosso così che viaggia in orbita.“

Grande Fratello Vip, Marco Berry contro Nicolò Brigante

Marco Berry è apparso indignato nei confronti di Nicolò Brigante a causa del comportamento che avrebbe avuto all’interno del confessionale del Grande Fratello vip durante il party per i membri del Golf Club. Il modello ha preferito non rispondere all’attacco dell’ex inviato de Le Iene preferendo andare a dormire. Neanche a dirlo, lo sfogo al veleno di Marco Berry ha scatenato diverse reazioni sui social. In particolare, alcuni hanno criticato il 60enne per le parole usate: “Dare del cogli*ne ad un ragazzo che non ha fatto niente tranne che divertirsi è imbarazzante! Marco se non c’è la fa più dovrebbe uscire invece di fare la morale” e ancora “Marco ha detto di Nicolò che è cogli*ne e delle ragazze che ballavano sul tavolo ha fatto intendere che bastava un po’ di alcol per fare le spogliarelliste”