Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo bacia Renato Biancardi: la reazione di Rosario Guglielmi

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Le vicende dei protagonisti del Grande Fratello Vip stanno tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. In queste ore all’interno della casa più spiata d’Italia è scoppiata la passione. Due concorrenti si sono lasciati andare ad un bacio appassionato nel corso della notte. Stiamo parlando di Lucia Ilardo e Renato Biancardi, che inizialmente aveva mostrato un interesse per Ibiza Altea. L’ex protagonista di Temptation Island e il gieffino napoletano hanno approfittato delle luci spente per scambiarsi alcune effusioni all’interno della camera da letto. Una novità che ha scatenato sia la reazione dei fans, i quali non credono a questo nuovo flirt sia di Rosario Guglielmi.

La reazione di Rosario Guglielmi al bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Grande Fratello vip

Rosario Gugliemi è stato fidanzato con Lucia Ilardo per diversi anni. L’uomo aveva partecipato in coppia alla donna nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island dove i due avevano deciso di dividere le proprie strade. Nel corso delle ultime ore, Rosario ha deciso d’intervenire sui social per commentare il bacio tra l’ex fidanzata e Renato Biancardi avvenuto al Grande Fratello Vip. L’uomo ha pubblicato una storia in cui si riprende mentre beve il caffè in una tazzina con su scritto: “Sti cazz*” e la seguente didascalia: “Risposta ad ogni cosa”.