Grande Fratello Vip, Ibiza Altea a rischio squalifica: svelato il motivo

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Il Grande Fratello Vip sta tenendo alta l’attenzione degli italiani che ogni giorno seguono le vicende degli inquilini su Mediaset Extra, il canale 55 del digitale terrestre. In queste ore, una gieffina è finita al centro della bufera per una presunta bestemmia pronunciata all’interno della Casa più spiata d’Italia. In un video pubblicato sui social si sente Ibiza Altea dichiarare nel cuore della notte: “E la Madonna ma porco Di*”, forse arrabbiata per i continui movimenti degli altri inquilini nella stanza. Una vera e propria bestemmia, che potrebbe sancire la fine del percorso dell’ex protagonista di Too hot to handle all’interno di questa edizione del Grande Fratello Vip. Com’è noto, le imprecazioni contro le figure religiose sono pagate a caro prezzo.

Grande Fratello vip, Ibiza Altea rischia la squalifica

Ibiza Altea potrebbe essere squalificata nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip a causa di una presunta bestemmia. La modella sarda è tra le concorrenti protagoniste di questi primi all’interno della Casa. La donna sta facendo molto chiacchierare per il suo rapporto d’amore e odio con Renato. Inoltre, l’ex protagonista di Too hot to handle è finita al centro dell’attenzione per la sua decisione di portare delle parrucche nel programma. Una scelta di stile e non medica secondo quanto svelato da Ibiza Altea.