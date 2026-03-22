Grande Fratello Vip, frase omofoba da un concorrente: richiesta la squalifica

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Ad una settimana dall’inizio della nuova edizione, i concorrenti stanno facendo già parlare di loro. In particolare, un inquilino è finito al centro della bufera per una frase definita offensiva pronunciata all’interno della Casa più spiata d’Italia. Si tratta di Dario Cassini, il quale avrebbe pronunciato un’uscita omofoba mentre era in cucina con altri inquilini della casa del Grande Fratello. Il comico ha dichiarato: “Sono mele ricchi*ne” mentre passava una piatto con un pezzo di torta ad Ernesto, che capendo il suo errore ha esclamato: “No. Pittore”. Il napoletano ha provato a coprire lo sbaglio di Dario Cassini ma senza riuscirci.

Dario Cassini, la frase omofoba al Grande Fratello Vip fa il giro della rete

La frase omofoba di Dario Cassini ha fatto in breve tempo il giro della rete. In molti su X hanno chiesto la squalifica del concorrente dal Grande Fratello Vip come questo che ha scritto: “Mi dava vibes da maschio tossico da 1000km di distanza infatti… e quelli che lo coprono fanno più pena di lui” mentre un altro ha provato a difendere il gieffino: “Ma nn rompete le scatole era in tono ironico, siete voi la piaga di questo reality”. Non è la prima volta che Dario Cassini fa scivoloni all’interno della casa. Solo alcuni giorni fa, il comico aveva dichiarato nei confronti di Antonella Elia: “Posso abusare di te?”. Una frase che aveva indignato il web.