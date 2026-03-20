Grande Fratello Vip, brutto scivolone di Dario Cassini: fans sul piede di guerra

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Il Grande Fratello Vip è iniziato da qualche giorno ed i protagonisti si stanno già mettendo in mostra. Tra questi Dario Cassini, il quale è già diventato un leader all’interno della casa più spiata d’Italia. In queste ore, però, il comico italiano è finito al centro della bufera per un brutto scivolone commesso all’interno del reality show. Tutto è iniziato durante la preparazione della cena. Il concorrente del Grande Fratello vip ha chiesto ad Antonella Elia se voleva provare a far saltare il cibo in padella, dichiarando in questo modo: “La figura di me**a è dietro l’angolo, ti volevo avvertire. Ci vuoi provare?”. Antonella Elia, a questo punto, ha risposto affermativamente, suscitando la reazione del comico che ha esclamato: “Se lo rovesci posso abusare di te?”.

Grande Fratello Vip, Dario Cassini nella bufera per le sue parole

Le parole di Dario Cassini non hanno lasciato indifferenti i fans del Grande Fratello Vip. Molti utenti hanno criticato il comico dopo che il suo brutto scivolone è diventato virale sui social. Un utente su X ha scritto: “Le battute dovrebbero far ridere…questa è stata non divertente ed a mio avviso fuori luogo!” mentre un altro ha attaccato il reality show “Un programma più spazzatura penso che sia difficile da trovare nei palinsesti speriamo che lo chiudano in fretta”. Altri, invece, hanno difeso Dario Cassini, sostenendo che ci sia troppo perbenismo come questo: “Ormai sono diventati tutti finti perbenisti”