Grande fratello vip, chi è Gian Marco Ciaccia? Tutto sull’ormai ex fidanzato di Piera Meloni

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Il Grande fratello vip ha ormai preso il via. Tra i protagonisti di questa edizione vi è Piera Meloni, la cui storia d’amore con Gian Marco Ciaccia sta facendo parlare gli italiani. L’influencer ha deciso di lasciare il ragazzo nel corso dell’ultima diretta del reality show poiché presa da Alessandro Roncaccia. Ma chi è il ragazzo che era stato definito dalla gieffina l’amore della sua vita? Gian Marco Ciaccia vive a Roma e prima che la fidanzata entrasse nel Grande fratello vip era sconosciuto. Un profilo social basso mantenuto fino ad adesso. I più giovani conoscono il ragazzo grazie a Twitch dov’è spesso ospite del canale de Il Rosso, il suo amico più noto. Gian Marco Ciaccia non è un personaggio social, preferendo vivere la sua vita in totale privacy. Il giovane vive nella Capitale dove lavora nell’impresa edile della famiglia.

Grande fratello vip, Gian Marco Ciaccia ha conosciuto Piera Meloni a Roma

Gian Marco Ciaccia è un grande amante del tennis. Il ragazzo ha conosciuto Piera Meloni a Roma dove lei cercava uno spazio di lavoro. Nel corso dell’ultima diretta del Grande fratello vip, il romano ha sorpreso tutti quando ha mostrato una mano dove ha tatuato il nome dell’ormai ex fidanzata come pegno e dichiarazione d’amore. In quell’occasione, la gieffina aveva detto: “Stiamo insieme da più di un anno “. Dall’altro canto, lui l’aveva definita la donna della sua vita. In queste ore sta circolando un’indiscrezione che se fosse confermata avrebbe del clamoroso. Secondo Deianira Marzano, Gian Marco potrebbe entrare come ospite della Casa per due o tre giorni.

Gian Marco Ciaccia e Piera Meloni (Screen Mediaset Infinity)