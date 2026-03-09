Grande Fratello Vip cambia programmazione su Canale 5: bella novità per i fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra i programmi più attesi di questa stagione televisiva vi è il ritorno del Grande fratello vip. Il reality show tornerà tra pochi giorni su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, che prenderà il posto di Alfonso Signorini, che ha deciso di auto-sospendersi in seguito alle rivelazioni di Corona a Falsissimo. In queste ore, il noto programma è finito al centro di un’indiscrezione che se fosse confermata farebbe felici i fans. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni nelle sue storie di Instagram, il Grande fratello vip potrebbe subire un cambio di programmazione per quanto concerne la sua durata. Il noto esperto di gossip ha svelato che il reality show potrebbe durare 15 invece di 6 settimane.

il Grande fratello vip potrebbe durare ben 15 settimane e non 6 come era stato annunciato. Nel post pubblicato da Lorenzo Pugnaloni sui social si legge: “senza Isola dei famosi – dato che sarà registrata – il GF vip avrà più spazio”. Nel frattempo i canali social del programma hanno annunciato il cast ufficiale. Tra le vip che torneranno nella casa del Grande fratello vi sono Antonella Elia e Adriana Volpe, che era stata costretta a ritirarsi nella sua edizione a causa di un grave lutto famigliare. Presenti nel cast anche Francesca Manzini, Raimondo Todaro e l’ex de Le Iene Marco Berry.