Grande Fratello Vip: anticipazioni sulla finale di stasera

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È il giorno della finalissima del Grande Fratello VIP. Questa sera, martedì 19 maggio, il reality di Canale 5 chiude i battenti dopo settimane di tensioni, strategie, flirt e televoti infuocati. Alla conduzione torna Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

La finale andrà in onda in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Secondo le anticipazioni, la diretta dovrebbe iniziare intorno alle 21:20, anche se non sono esclusi slittamenti, e il vincitore verrà proclamato nella notte.

I finalisti del Grande Fratello Vip 2026

I finalisti già certi di un posto nell’ultima puntata sono Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe. Resta invece ancora aperto il televoto decisivo tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi, che si contendono l’ultimo posto disponibile per la finale.

Secondo bookmaker e sondaggi online, il duello più atteso sarebbe quello tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, considerate le grandi favorite per la vittoria finale. Ma attenzione anche ad Adriana Volpe e Lucia Ilardo, che nelle ultime settimane hanno raccolto un forte consenso del pubblico.

Tra le anticipazioni della serata ci saranno televoti flash, reunion con ex concorrenti e momenti celebrativi dedicati ai protagonisti dell’edizione. Non mancheranno sorprese e ospiti in studio per ripercorrere i momenti più discussi della stagione, tra litigi, alleanze e storie sentimentali nate nella Casa.

L’edizione 2026 del reality è stata una delle più commentate degli ultimi anni, anche grazie al ritorno di Ilary Blasi alla conduzione dopo otto anni e a un cast che ha spesso diviso pubblico e social. Ora resta soltanto da capire chi riuscirà a conquistare il montepremi e il titolo di vincitore del Grande Fratello Vip 2026.

FONTI:

Corriere della Sera

Style Magazine

IO Donna