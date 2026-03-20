Grande Fratello Vip, anticipazioni del 20 marzo 2026: chi conquisterà l’immunità?

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La nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda il 20 marzo 2026 in prima serata su Canale 5, arriva in un momento in cui le dinamiche nella Casa stanno già mostrando tensioni, alleanze inattese e primi segnali di cedimento emotivo.

Ilary Blasi, affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, guiderà una diretta che si preannuncia intensa, tra televoto, confronti accesi e storie personali che stanno emergendo con forza.

Cosa cambierà negli equilibri? Chi conquisterà l’immunità? E quali rapporti rischiano di esplodere davanti alle telecamere? Scopriamolo insieme.

Scontri, tensioni e nuove dinamiche: cosa accade nella Casa del Grande Fratello Vip

I primi giorni del Grande Fratello Vip hanno già messo in luce due fronti opposti. Da una parte c’è il clima leggero e imprevedibile creato da Alessandra Mussolini e Paola Caruso, una coppia inaspettata che sta divertendo i compagni con battute, confidenze e un’intesa che potrebbe rivelarsi strategica.

Dall’altra parte, invece, si riaccende una rivalità storica: Antonella Elia e Adriana Volpe tornano a scontrarsi dopo anni di tensioni mai del tutto sopite. Le due concorrenti, già protagoniste di litigi memorabili nelle edizioni passate, si ritrovano ora a convivere in un contesto che amplifica ogni gesto e ogni parola. La puntata del 20 marzo darà spazio a un nuovo faccia a faccia, atteso dal pubblico e destinato a influenzare gli equilibri interni.

Un altro elemento che alimenta le tensioni è il Gold Club, l’area esclusiva della Casa con spa, cocktail bar e zona relax. Finora è stata riservata al gruppo guidato da Adriana Volpe, ma la puntata rimescolerà le carte: sarà il pubblico a decidere chi potrà continuare a godere dei privilegi.

Questo cambiamento potrebbe modificare alleanze e strategie, soprattutto tra i concorrenti che vivono la differenza di trattamento come un fattore di squilibrio.

Nel frattempo, la Casa è stata scossa dal racconto di Raimondo Todaro, che ha condiviso con i coinquilini un percorso personale complesso, tra carriera, famiglia e la malattia che ha affrontato negli ultimi anni. La puntata approfondirà la sua storia, offrendo un momento di grande intensità emotiva.

Televoto, immunità e possibili colpi di scena: cosa aspettarsi in diretta al Grande Fratello Vip

Il televoto aperto nei giorni scorsi è uno degli elementi centrali della puntata. Gli otto concorrenti in nomination — Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Paola Caruso, Raul Dumitras e Renato Biancardi — non rischiano l’eliminazione, ma competono per ottenere l’immunità, un vantaggio fondamentale nelle prossime settimane.

Secondo i sondaggi più recenti, Antonella Elia risulta la favorita, seguita da Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Una vittoria di Antonella potrebbe alimentare ulteriormente la rivalità con Adriana, creando un nuovo terreno di scontro.

La puntata affronterà anche il caso di GionnyScandal, che negli ultimi giorni ha manifestato un forte disagio, arrivando a ipotizzare un ritiro. Il rapper ha raccontato una storia personale segnata da abbandoni e difficoltà, e la sua fragilità emotiva è diventata uno dei temi più discussi dentro e fuori la Casa. La diretta potrebbe chiarire se deciderà di restare o se sceglierà di lasciare il gioco.

Non mancheranno momenti più leggeri, come il confronto tra Alessandra Mussolini e Paola Caruso, che racconteranno il loro legame e le prime dinamiche nate nella Casa. Paola, in particolare, si è aperta parlando del problema di salute del figlio Michele, un racconto che ha commosso i coinquilini.

La serata si chiuderà con le nomination, sempre decisive per comprendere le strategie dei concorrenti e per capire quali rapporti stanno cambiando. Con un cast già diviso tra simpatia, rivalità e fragilità personali, ogni voto potrebbe generare nuove tensioni.

Cosa attendersi dopo questa puntata

La puntata del 20 marzo è la seconda di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il televoto, i privilegi del Gold Club e i primi veri scontri stanno già delineando un quadro ricco di dinamiche che potrebbero evolversi rapidamente.