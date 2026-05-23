Grande fratello Vip, Alessandra Mussolini stronca Adriana Volpe: “E’ tutta un bluff”

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A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello Vip, i suoi concorrenti continuano a tenere alta l’attenzione mediatica. Alessandra Mussolini ha rilasciato un’intervista al portale SuperGuidaTV dove ha parlato della sua esperienza e si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dei suoi ex compagni di gioco. La donna ha usato parole forti nei confronti di Adriana Volpe, sostenendo che abbia sempre recitato al Grande Fratello Vip. Alessandra Mussolini ha ammesso: “perfettina, precisina, che cantava sempre. La vedevo un po’ falsona. Ricordo la scena delle torte: falla normale, no? Perché devi fare una torta così costruita? Recitavano anche nel fare una torta, era tutto un bluff. In quel contesto ho dovuto per forza usare l’ironia“.

Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini elogia Francesca Manzini

Oltre a stroncare Adriana Volpe, Alessandra Mussolini ha fatto il nome di chi doveva aggiudicarsi la medaglia d’argento al posto di Antonella Elia. La vincitrice del Grande fratello vip ha ammesso: “Francesca, per me, meritava il secondo posto, posso dirlo? Mi ha fatto morire dal ridere: abbiamo fatto delle litigate memorabili, ma è stata simpatica, verace e completamente matta, a volte è vero anche melodrammatica. Prima mi avvicinavo, poi la respingevo e poi ci riavvicinavamo; infatti ci siamo appena scambiate dei messaggi.” La donna ha concluso affermando che Francesca Manzini è stata molto carina e importante per lei all’interno del programma condotto da Ilary Blasi.