The 50 Italia, Antonella Elia ci va giù pesante su Helena Prestes: “E’ una str*nza”, cos’è accaduto

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The 50 Italia è appena sbarcato su Amazon Prime Video. Le prime puntate del nuovo reality show stanno già facendo parlare gli italiani. Tra le protagoniste assolute del programma vi sono Antonella Elia ed Helena Prestes, che hanno dimostrato di non andare per niente d’accordo. L’ex fidanzata di Pietro Delel Piane è apparsa irritata nei confronti della modella brasiliana a causa di una scelta fatta nel corso del gioco. Tutto è iniziato quando Helena Prestes ha deciso di mandare a rischio eliminazione Eva Grimaldi, con la quale aveva stretto un rapporto d’amicizia all’interno del Grande Fratello 2024. L’atteggiamento non è piaciuto per nulla ad Antonella Elia, che ha attaccato l’ex gieffina.

Antonella Elia contro Helena Prestes a The 50

Antonella Elia ha perso il controllo con Helena Prestes nel corso delle prime puntate di The 50, il nuovo reality show targato Amazon Prime Video. La donna ha detto sulla modella brasiliana durante una chiacchierata con un’altra concorrente: “Sei una str*nza col botto. Helena la odio, Eva Grimaldi e Imma Battaglia la adorano Helena. Sei proprio una gattamorta viscida. E’ stato orribile.” Una strategia, quella dell’ex gieffina, che è invece stata particolarmente apprezzata dagli altri concorrenti di The 50. Molti hanno elogiato le doti della compagna di Javier Martinez da grande giocatrice.