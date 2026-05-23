Forbidden Fruit si ferma in prima serata: ecco da quando e perché

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Forbidden Fruit è tra le dizi turca più viste in questo momento in Italia. Ogni giorno le vicende con protagoniste Ender e Yildiz collezionano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Un grande successo, che tuttavia non è esente da importanti cambi di programmazione. Scendendo nei dettagli, Mediaset ha deciso di sospendere le puntate in prima serata di Forbidden Fruit. A partire da giovedì 4 giugno andrà in onda Montmartre, una nuova serie tv francese con protagonista le vicende di una ballerina di cabaret. La dizi turca resta comunque confermata da lunedì alla domenica pomeriggio dove sta catalizzando l’attenzione del pubblico.

Montmartre prende il posto di Forbidden Fruit nella prima serata di Canale 5

Le vicende di Ender e Yildiz non andranno più in onda nella prima serata di Canale 5 dal mese di giugno. Forbidden Fruit lascerà il posto a Montmartre. La nuova serie tv made in Francia racconta la storia di tre personaggi: Céleste, che diventerà la prima spogliarellista di Parigi in un cabaret di Montmartre, Arsène(Victor Meutelet), che rifiuterà un matrimonio combinato poiché ama gli uomini e Rose(Claire Romain), una lavandaia di periferia. Le vicende dei tre personaggi si intrecceranno in un dramma storico pronto a conquistare gli italiani.