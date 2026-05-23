Manfredonia, incidente in viale Aldo Moro: coinvolte tre auto all’altezza del fioraio Millefiori

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Paura nella tarda mattinata a Manfredonia, dove un incidente stradale ha coinvolto tre automobili in viale Aldo Moro, nei pressi del negozio Rignanese Millefiori.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, le vetture si sarebbero scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto una delle auto ha riportato danni evidenti alla fiancata laterale, mentre il traffico lungo il viale ha subito rallentamenti per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti alcuni cittadini e gli operatori incaricati della gestione della viabilità. Al momento non si conoscono eventuali conseguenze per gli occupanti dei veicoli coinvolti.

L’incidente è avvenuto in una delle arterie più trafficate della città sipontina, all’altezza del fioraio Rignanese Millefiori, zona spesso interessata da intenso traffico urbano.