Antonella Elia ritrova Pietro: “Per me è stato un grande amore”

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La finale del Grande Fratello Vip ha regalato anche un momento molto delicato sul piano sentimentale. Antonella Elia, infatti, si è ritrovata davanti Pietro Delle Piane dopo settimane di distanza e tensioni, lasciandosi travolgere dall’emozione. Il loro incontro ha riportato a galla ricordi importanti e sentimenti che sembravano ancora tutt’altro che superati. Le reazioni dei due ex hanno immediatamente incuriosito il pubblico, che sui social ha iniziato a parlare di un possibile riavvicinamento.

Antonella Elia chiude le porte a un ritorno con Pietro

Durante la finale del reality, Pietro Delle Piane ha fatto il suo ingresso nella Casa sorprendendo Antonella Elia con parole molto dirette. L’attore ha ammesso di non aver mai dimenticato del tutto la loro storia e ha lasciato intendere di credere che anche la showgirl potesse provare ancora emozioni importanti nei suoi confronti. Dinanzi le telecamere Pietro ha detto ad Antonella: “Io sento che tu senti quello che sento io”. Le ha poi proposto un incontro lontano tra i riflettori: “Dopo che finirà questo programma possiamo andare a casa da soli a parlare? Vorrei vederti senza interferenze esterne”.

Antonella Elia ha reagito immediatamente alle parole dell’ex compagno. La showgirl ha chiarito di non voler proseguire il confronto subito dopo la diretta della finale, ma allo stesso tempo ha deciso di concedere a Pietro un nuovo incontro previsto per il giorno seguente. Alla fine, l’incontro è davvero avvenuto. A confermarlo è stata la stessa Elia nel corso di un’intervista rilasciata a TGCom24, dove ha raccontato di aver avuto un confronto con l’attore una volta terminata l’esperienza nel reality.

Antonella ha poi parlato del forte legame che continua a unirla a Pietro, sottolineando quanto lui abbia rappresentato una parte importante della sua vita. Pur senza parlare di ritorno di fiamma, la Elia ha lasciato intendere di provare ancora un grande affetto nei suoi confronti piegando che Pietro è stato un grande amore. I sentimenti e la stima reciproca, però, non sono bastati a riaccendere la relazione tra i due. Antonella ha chiarito in maniera definitiva: “Non torno indietro nella mia decisione di chiudere la relazione, non l’ho mai fatto nella mia vita. Quando chiudo, chiudo”.

Foto: Facebook

















