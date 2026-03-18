Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 20 marzo: Antonella Elia prima e immune, male Ibiza Altea

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La nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 sta entrando nella fase in cui il pubblico inizia davvero a orientare le dinamiche della Casa. La puntata del 20 marzo è particolarmente attesa perché decreterà il concorrente più votato della settimana, l’unico che potrà godere dell’immunità e sottrarsi al prossimo televoto.

I sondaggi mostrano un quadro già molto definito: Antonella Elia vola in testa con un margine importante, mentre Ibiza Altea sembra attraversare un momento complicato, raccogliendo percentuali minime.

Chi rischia davvero? Chi sta conquistando il pubblico? E come si stanno ridisegnando gli equilibri interni? Scopriamolo insieme.

Chi è in nomination nella puntata del 20 marzo del Grande Fratello Vip 2026

La prima tornata di nomination ha già messo in luce tensioni, alleanze e prime antipatie. In gara per il titolo di preferito della settimana ci sono otto concorrenti molto diversi tra loro, provenienti da mondi televisivi e professionali lontani, ma accomunati dalla volontà di emergere.

I nominati della puntata del 20 marzo sono:

Adriana Volpe

Raul Dumitras

Alessandra Mussolini

Antonella Elia

Renato Biancardi

Ibiza Altea

Lucia Ilardo

Paola Caruso

Una rosa eterogenea che riflette bene lo spirito di questa edizione: personalità forti, storie televisive consolidate e nuovi volti pronti a farsi conoscere.

La sfida è aperta, ma i sondaggi mostrano già un andamento chiaro: alcune figure stanno catalizzando l’attenzione del pubblico, mentre altre faticano a trovare spazio nella narrazione della Casa.

Sondaggi puntata 20 marzo Grande Fratello Vip 2026: Elia super preferita con il 34%

Le percentuali aggiornate mostrano un distacco netto tra i concorrenti. Antonella Elia guida la classifica con un consenso che la rende, almeno per ora, la protagonista assoluta di questa fase iniziale del reality.

Ecco le percentuali dei sondaggi:

Antonella Elia – 34%

Alessandra Mussolini – 24%

Adriana Volpe – 16%

Raul Dumitras – 7%

Paola Caruso – 5%

Renato Biancardi – 6%

Lucia Ilardo – 4%

Ibiza Altea – 4%

Il dato più evidente è la distanza tra la Elia e il resto del gruppo. La sua capacità di catalizzare l’attenzione, unita a un carattere diretto e imprevedibile, la rende una delle figure più seguite dal pubblico.

Molto bene anche Alessandra Mussolini, che si conferma una presenza forte e sorprendente, mentre Adriana Volpe mantiene una base solida di sostenitori.

Situazione opposta per Ibiza Altea, che chiude la classifica con una percentuale molto bassa. Il pubblico sembra non aver ancora trovato un punto di connessione con il suo percorso, e questo potrebbe metterla in difficoltà nelle prossime puntate.

Anche Renato Biancardi, Lucia Ilardo e Paola Caruso si muovono su percentuali ridotte, mentre Raul Dumitras resta in una posizione intermedia, sostenuto da chi apprezza la sua spontaneità.

La puntata del 20 marzo potrebbe quindi diventare un momento chiave per ridefinire alleanze, strategie e percezioni del pubblico.

Dove e quando vedere il Grande Fratello Vip 2026: doppio appuntamento settimanale

Il Grande Fratello Vip 2026 ha scelto una formula che punta a mantenere alta l’attenzione del pubblico fin dalle prime settimane. Il reality va in onda con un doppio appuntamento settimanale, una scelta che permette di seguire più da vicino le dinamiche della Casa e di non perdere i momenti più significativi.

Gli appuntamenti sono:

Martedì, in prima serata su Canale 5

Venerdì, sempre in prime time

La diretta è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere clip, momenti salienti e contenuti esclusivi.

La Casa si trova nella storica location degli studi Mediaset, completamente rinnovata per questa edizione, con ambienti più luminosi, spazi aperti e una zona giardino che sta già diventando teatro di confessioni e strategie.

Il doppio appuntamento permette al pubblico di vivere un’esperienza più immersiva, seguendo l’evoluzione dei rapporti tra i concorrenti e osservando come i sondaggi influenzino le dinamiche interne