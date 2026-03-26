Grande Fratello Vip 2026, sondaggi del 27 marzo: Alessandra Mussolini domina, Berry in difficoltà

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Il Grande Fratello Vip 2026 continua a muoversi tra sorprese, tensioni e dinamiche che cambiano di puntata in puntata. Dopo l’eliminazione inattesa di Dario Cassini nella diretta del 24 marzo, il televoto della settimana ha riacceso il dibattito tra i fan del reality, soprattutto perché la prossima puntata del 27 marzo potrebbe segnare un nuovo ribaltamento delle aspettative.

I sondaggi online mostrano un quadro molto chiaro, ma il pubblico del GF Vip ci ha abituati a colpi di scena. Chi è davvero in vantaggio? Chi rischia di più? E come stanno reagendo i concorrenti dentro la Casa? Scopriamolo insieme.

Cosa è successo nella terza puntata e come si è arrivati alle nomination del 27 marzo

La puntata del 24 marzo ha mostrato quanto l’ottava edizione del Grande Fratello Vip 2026 sia imprevedibile. Ilary Blasi ha aperto la serata con un riepilogo delle tensioni della settimana, tra cui il discusso “pillola gate”, che ha visto Dario Cassini accusare una coinquilina di avergli nascosto dei farmaci.

Una vicenda che ha generato scontri, chiarimenti e un clima teso, culminato poi nella sua eliminazione con appena il 4,67% dei voti.

Accanto ai momenti più accesi, la puntata ha regalato anche scene più leggere: il primo bacio tra Renato e Lucia, l’avvicinamento tra Ibiza e Nicolò e il racconto personale di Ibiza Altea, che ha emozionato il pubblico.

Le nomination sono state divise tra Economy Club e Gold Club, seguendo la struttura introdotta quest’anno. Nel gruppo Economy, guidato da Adriana Volpe, le votazioni hanno portato in nomination Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini.

Nel Gold Club, con Giovanni Calvario capitano, le nomination miste – alcune palesi, altre in confessionale – hanno portato al televoto Francesca Manzini e Marco Berry.

Il risultato è un quartetto molto eterogeneo, che ha subito acceso il televoto: Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini e Marco Berry.

Sondaggi del 27 marzo Grande Fratello: Alessandra Mussolini vola, Berry ultimo

Il televoto di questa settimana non serve a eliminare un concorrente, ma a stabilire chi sarà immune nella puntata del 27 marzo. Secondo i sondaggi online, la situazione appare piuttosto definita:

• Alessandra Mussolini domina con il 56%

• Francesca Manzini segue con il 20%

• Lucia Ilardo si ferma al 14%

• Marco Berry chiude con il 9%

La distanza tra la Mussolini e gli altri concorrenti è ampia, tanto da far pensare che l’immunità sia praticamente sua. Il dato più evidente riguarda Marco Berry, che sembra non riuscire a conquistare il pubblico: la sua percentuale è troppo bassa per sperare in un recupero significativo.

Il televoto, però, non è mai scontato. Il pubblico del GF Vip ha spesso ribaltato i pronostici, come dimostrato dall’eliminazione di Cassini, che secondo molti sondaggi non sarebbe dovuto uscire.

La domanda ora è: il vantaggio della Mussolini resterà così ampio fino alla diretta?

Cosa aspettarsi dalla puntata del 27 marzo: capitani, strategie e possibili sorprese

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026 andrà in onda venerdì 27 marzo in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

I capitani della settimana sono Giovanni Calvario per il Gold Club e Alessandra Mussolini per l’Economy Club, un ruolo che potrebbe influenzare le dinamiche della Casa, soprattutto se la Mussolini dovesse ottenere anche l’immunità.

Il pubblico si aspetta nuovi confronti, soprattutto dopo le tensioni degli ultimi giorni. Lucia Ilardo è al centro dell’attenzione per il suo avvicinamento a Renato, mentre Francesca Manzini continua a dividere i fan con il suo carattere forte.

Marco Berry, invece, sembra essere entrato in una fase complicata: la sua scarsa popolarità nei sondaggi potrebbe spingerlo a cambiare strategia. La puntata potrebbe anche introdurre nuove dinamiche di gioco, come twist nelle nomination o prove che metteranno alla prova gli equilibri della Casa.

Il pubblico, intanto, continua a votare, consapevole che l’immunità può cambiare completamente il percorso di un concorrente.