Grande Fratello Vip 2026, quando va in onda la finale: orario, dove vederlo in tv e streaming

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L’attesa è ormai alle stelle per la finale del Grande Fratello Vip 2026, il reality più seguito della stagione televisiva. Dopo mesi di tensioni, alleanze e colpi di scena, il pubblico di Canale 5 si prepara a scoprire chi conquisterà la vittoria nell’edizione condotta da Ilary Blasi, che ha saputo mescolare ironia e ritmo televisivo con momenti di pura emozione. La serata conclusiva promette di essere un vero evento mediatico, con ospiti, opinionisti e un parterre di finalisti che hanno animato la casa più spiata d’Italia.

Ma quando va in onda la finale del Grande Fratello Vip? A che ora inizia? E dove sarà possibile seguirla in diretta o in streaming? Scopriamolo insieme.

Quando va in onda la finale del Grande Fratello Vip 2026

La finale del Grande Fratello Vip 2026 è fissata per martedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5. L’appuntamento chiuderà ufficialmente una stagione che ha saputo mantenere alta l’attenzione del pubblico, tra dinamiche imprevedibili e momenti di grande televisione. La puntata inizierà intorno alle 21:35 e avrà una durata di circa quattro ore, con un ritmo serrato e una scaletta ricca di sorprese.

In studio, accanto a Ilary Blasi, ci saranno le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, pronte a commentare in diretta le ultime emozioni dei concorrenti. Tra i finalisti già confermati figurano Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe, mentre il pubblico è chiamato a scegliere il sesto finalista tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi. Una sfida che si preannuncia serrata, con il televoto ancora aperto e i fan mobilitati sui social per sostenere i propri beniamini.

La finale sarà trasmessa dagli studi di Cinecittà, con un allestimento scenografico completamente rinnovato per l’occasione. L’atmosfera sarà quella delle grandi serate televisive, tra luci, musica e collegamenti con la casa, dove i concorrenti vivranno le ultime ore prima del verdetto finale.

Dove vedere il Grande Fratello Vip in TV e streaming

Chi vuole seguire la finale del Grande Fratello Vip 2026 potrà farlo in diretta su Canale 5, oppure in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset. La visione online è disponibile sia da browser che tramite app per smartphone, tablet e smart TV, permettendo di seguire la puntata anche fuori casa o in mobilità. La registrazione su Mediaset Infinity è semplice e gratuita: basta un indirizzo email e una password per accedere ai contenuti live e on demand.

Durante la diretta, il pubblico potrà interagire sui social con l’hashtag #GFVIPFinale, che già nelle ore precedenti è diventato tendenza su X e Instagram. Mediaset Infinity offrirà anche clip e momenti salienti della serata, con aggiornamenti in tempo reale e contenuti esclusivi dedicati ai finalisti.

Chi preferisce la visione tradizionale potrà godersi la puntata sul grande schermo televisivo, con la regia di Gaetano Morbioli e la conduzione di Ilary Blasi, che si prepara a chiudere l’edizione con un mix di spettacolo e emozione. La finale sarà visibile anche in HD, garantendo una qualità d’immagine perfetta per vivere ogni dettaglio della serata.

A che ora inizia e cosa aspettarsi dalla serata finale

La finale del Grande Fratello Vip 2026 prenderà il via alle 21:35, ma l’attesa comincerà già nel preserale, con collegamenti e anticipazioni sui social e nei programmi di infotainment Mediaset. La puntata si preannuncia lunga e intensa, con momenti di suspense, eliminazioni a sorpresa e il tanto atteso annuncio del vincitore. Il pubblico sarà protagonista fino all’ultimo, con il televoto aperto per decretare chi porterà a casa il titolo di vincitore del Grande Fratello Vip 2026.

Ilary Blasi guiderà la serata con il suo stile diretto e ironico, affiancata dalle opinioniste che commenteranno le ultime dinamiche tra i concorrenti. Non mancheranno collegamenti con la casa e clip che ripercorreranno i momenti più iconici della stagione, dalle amicizie nate sotto le telecamere alle discussioni che hanno acceso il dibattito sui social.

La finale del Grande Fratello Vip sarà, come ogni anno, un vero evento televisivo, capace di unire spettacolo, emozione e curiosità.