Grande Fratello Vip 2026, Francesca Manzini eliminata e Adriana Volpe in finale

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Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 15 maggio 2026, il pubblico ha assistito a un televoto flash decisivo che ha portato a un’eliminazione a sorpresa a un passo dalla finale.

Le protagoniste della sfida sono state Francesca Manzini e Adriana Volpe. Dopo le nomination della serata, Francesca Manzini — risultata la più votata dai vip della Casa — ha trascinato Adriana Volpe al televoto flash.

Il pubblico è stato quindi chiamato a scegliere chi meritasse un posto in finale. La concorrente meno votata avrebbe invece dovuto abbandonare definitivamente il reality.

Adriana Volpe quinta finalista

A comunicare il verdetto è stata Ilary Blasi, che ha annunciato in diretta la vittoria di Adriana Volpe al televoto flash.

La concorrente conquista così il titolo di quinta finalista del Grande Fratello Vip 2026, mentre Francesca Manzini viene ufficialmente eliminata dal programma.

Le parole di Francesca Manzini dopo l’eliminazione

Dopo aver scoperto l’esito del televoto, Francesca Manzini ha commentato con serenità la sua uscita dalla Casa:

“Sono felice, va bene così, ho dato tutto.”

L’imitatrice lascia quindi il reality a pochi passi dalla finale, dopo un percorso che ha attirato l’attenzione del pubblico e degli altri concorrenti.

Televoto flash decisivo nella semifinale

Il televoto flash del 15 maggio si è rivelato uno dei momenti più importanti della semifinale del Grande Fratello Vip 2026. Con l’eliminazione di Francesca Manzini, il gruppo dei finalisti prende forma in vista dell’ultima puntata del reality.