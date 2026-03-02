Grande Fratello Vip 2026: data d’inizio, possibili concorrenti e opinioniste ufficiali

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello VIP tornerà in onda su Canale 5 dal 17 marzo. Nelle ultime ore la produzione del reality show ha confermato la presenza di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste. La conduttrice Ilary Blasi potrà dunque contare sulla presenza in studio di due donne di grande esperienza, che avranno il compito di commentare in presa diretta il percorso dei concorrenti all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello VIP al via: chi varcherà la porta rossa?

Il canto alla rovescia in vista del nuovo debutto del Grande Fratello è iniziato. In questi giorni a quello dei papabili concorrenti si è aggiunto quello di Guendalina Tavassi, l’ex gieffina potrebbe tornare a varcare la porta rossa a distanza di 15 anni dall’ultima volta. In lizza ci sarebbero anche Antonella Elia, Adriana Volpe e Francesca Manzini. Per la conduttrice e imitatrice italiana si tratterebbe della prima partecipazione ad un reality show televisivo.

Nel ruolo di opinioniste sono state invece confermate in via ufficiale dalla produzione del GF: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Grande Fratello VIP: durata e dove seguire la diretta h24

L’edizione Vip del Grande Fratello quest’anno sarà più breve rispetto agli anni passati. I Vipponi trascorreranno all’interno della casa soltanto sei settimane. I telespettatori avranno modo di seguire il percorso dei concorrenti in diretta h24 su Mediaset Extra. Spazio anche ai daytime che verranno trasmessi da Mediaset in diverse fascie orarie.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete, al termine del GF Vip, su Canale 5 potrebbe andare in onda un’edizione lampo dell’Isola dei Famosi, e successivamente una nuova edizione di Temptation Island, il docu-reality campione d’ascolti capitanato da Filippo Bisciglia.