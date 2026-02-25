Grande Fratello Vip torna su Canale 5 da martedì 17 marzo con Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cologno Monzese, 25 febbraio 2026 – È tutto pronto per il ritorno di Grande Fratello Vip, che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. La nuova edizione sarà condotta da Ilary Blasi, pronta a guidare i telespettatori tra sorprese, dinamiche tra concorrenti e momenti indimenticabili.

A commentare le vicende dei concorrenti ci saranno le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, che porteranno il loro sguardo critico e ironico sugli sviluppi del gioco.

Prodotto da Endemol Shine Italy, il format torna con molti nuovi elementi, pur mantenendo l’identità che lo ha reso un fenomeno mondiale. Tra sorprese, giochi e confronti tra i concorrenti, questa edizione promette di confermare il successo storico del reality.

I fan possono quindi segnare in agenda il 17 marzo, data in cui le luci della casa più famosa d’Italia torneranno ad accendersi, pronte a svelare segreti, emozioni e colpi di scena.