Grande Fratello, una giornalista fa nero Lorenzo Spolverato: “Spettacolo inguardabile”

La giornalista Grazia Sambruna del Corriere della sera ha voluto dire la sua sul discusso primo finalista del Grande Fratello. Un parere condiviso anche dal popolo social. Lorenzo Spolverato è definito l’intoccabile a causa dell’assenza di provvedimenti per i suoi numerosi atteggiamenti fuori dalle righe avuti all’interno del programma. Uno dei tanti è accaduto pochi giorni fa con Shaila Gatta quando il modello milanese ha preso a calci i suoi oggetti personali. Un episodio che gli è costato il duro rimprovero da parte di Alfonso Signorini che avrebbe voluto squalificarlo dal Grande Fratello. Lorenzo Spolverato non ha subito nemmeno una nomination d’ufficio come successo per Ilaria, Jessica e Helena. Ma ecco, che la giornalista Grazia Sambruna ha attaccato duramente il concorrente, bocciandolo.

Grazia Sembruna demolisce Lorenzo Spolverato del Grande Fratello

Grazia Sambruna ha bocciato Lorenzo Spolverato. La giornalista intervenuta nell’ultimo episodio di Boom, il nuovo show ideato da Alfonso Signorini, ha detto di non sopportare il finalista del Grande Fratello come tanti altri utenti. La donna ha dichiarato le seguenti parole. “Fa Hulk la notte andando in giro per la casa lanciando pugni e urlando, sopratutto contro le donne, contro la fidanzata e le coinquiline è uno spettacolo inguardabile. “ Una brutta pagina, quella del Gf, visto i discutibili comportamenti di Lorenzo Spolverato. L’uomo infatti è stato troppo tutelato nei confronti di questa edizione. Tanti i comportamenti a limite avuti dal modello milanese nel programma come il lancio della sedia, i pugni contro il muro e una bestemmia. Proprio la tutela dell’uomo è oggetto di parecchie critiche da parte del web nei confronti del programma.