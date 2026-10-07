Ballando con le Stelle, anticipazioni 10 ottobre 2026: Elena Sofia Ricci ballerina per una notte nella seconda puntata

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La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2026, in onda sabato 10 ottobre, si prepara a regalare uno dei momenti più attesi della stagione. Milly Carlucci ha scelto un nome amatissimo dal pubblico per il ruolo di ballerina per una notte, creando un’aspettativa che cresce di ora in ora.

La domanda che domina le ricerche è semplice: chi salirà sulla pista come ballerina per una notte? E cosa succederà con la presenza di Barbara D’Urso? La risposta arriva con un nome che promette eleganza, talento e un pizzico di nostalgia televisiva.

Elena Sofia Ricci ballerina per una notte: il ritorno sulla pista di Ballando con le Stelle

La protagonista della serata sarà Elena Sofia Ricci, pronta a tornare sotto i riflettori di Ballando con le Stelle. L’attrice aveva già calcato la pista nel 2024, quando si era esibita con Moreno Porcu in una performance intensa sulle note di Piccola anima di Ermal Meta.

Il suo ritorno crea grande curiosità: il pubblico vuole scoprire quale coreografia Milly Carlucci e il team dei maestri hanno preparato per lei e quale atmosfera accompagnerà la sua esibizione. Elena Sofia Ricci porta con sé una presenza scenica forte, una sensibilità artistica che il pubblico conosce bene e un rapporto speciale con la danza, che negli anni ha sempre saputo trasformare in emozione.

L’incontro attesissimo: Elena Sofia Ricci e Barbara D’Urso di nuovo insieme

La puntata del 10 ottobre non sarà solo una questione di danza. La presenza di Barbara D’Urso nel cast fisso di Ballando aggiunge un elemento narrativo che il pubblico non vede l’ora di vivere. Elena Sofia Ricci e Barbara D’Urso hanno condiviso uno dei successi più amati della fiction italiana, Orgoglio, andato in onda nei primi anni Duemila.

Il loro incontro sulla pista di Ballando rappresenta un tuffo nei ricordi, un momento che unisce televisione, amicizia e storia della fiction italiana. La curiosità è altissima: il pubblico vuole capire se Milly Carlucci deciderà di creare un momento dedicato alle due attrici, magari un dialogo, un abbraccio o un ricordo condiviso. La loro presenza nella stessa puntata rende il sabato sera di Rai 1 uno degli appuntamenti più attesi della settimana.

Una puntata che unisce danza, spettacolo e nostalgia televisiva

La scelta di Elena Sofia Ricci come ballerina per una notte conferma la volontà di Milly Carlucci di costruire una stagione ricca di ospiti di grande livello. La seconda puntata punta a unire danza, racconto e momenti che parlano direttamente al cuore del pubblico.

La presenza di Barbara D’Urso aggiunge un ulteriore elemento di interesse, perché il pubblico ama i ritorni, le reunion e le storie che hanno segnato la televisione italiana. La puntata del 10 ottobre 2026 si annuncia come un mix perfetto di spettacolo, emozione e ricordi, con una ballerina per una notte che promette di lasciare il segno