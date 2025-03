Grande Fratello, tutti contro Lorenzo Spolverato: “è aggressivo con le donne”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato ha catturato l’attenzione anche della giornalista Grazia Sambruna del Corriere della sera. La penna del famoso giornale nell’episodio di Boom ha fatto il nome del bocciato del giorno ovvero il primo finalista del Grande Fratello. L’ex protagonista del programma di Piero Chiambretti Donne sull’orlo di una crisi di nervi ha fatto il nome di Lorenzo, tanto da dichiarare: “Alfonso dobbiamo fare un discorso io e te. Non ti farà piacere ma lo dobbiamo fare. Lorenzo Spolverato io e tantissime altre persone non lo sopportiamo più.” La giornalista inoltre ha detto davanti al conduttore del Grande Fratello le seguenti parole. “Non sopportiamo più vedere questo ragazzo che faceva l’indossatore di pigiami da discount comportarsi in modo così aggressivo sopratutto contro le donne, contro la fidanzata e le inquiline. Uno spettacolo inguardabile.”

Chiara Cainelli tra Lorenzo e Shaila al Grande Fratello

Il Grande Fratello sta per finire e la coppia Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è ormai ai titoli di coda. Al centro della loro discussione la presenza di Chiara Caianelli, amica di entrambi, rimasta dentro il reality show orfana di Alfonso. A quanto sembra, Shaila sarebbe gelosa del rapporto che la trentina avrebbe instaurato col modello milanese. Il primo finalista avrebbe riversato attenzioni più del solito a Chiara, facendo rimanere molto male Shaila. I tre erano molto amici e spesso di supportavano durante i momenti di difficoltà come l’assenza di Alfonso e le liti con gli altri inquilini della casa di Cinecittà. Ma ecco che in tanti sui social credono che Lorenzo abbia studiato tutto a tavolino per far parlare di sé ed arrivare primo a questa edizione. Dal canto suo, il modello ha detto di vedere Chiara solo come un’amica ma sarà davvero così?