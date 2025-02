Grande Fratello, tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è vero amore? Parla la madre di lui

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno suscitato molte critiche. In tanti credono che la coppia nata all’interno del Grande Fratello sia costruita e sempre in cerca di clip. A replicare agli haters è intervenuta la madre di Lorenzo Spolverato, Cristina Bracci, che ha rilasciato un’intervista alla trasmissione radiofonica di Radio Radio – Non succederà più di Giada De Miceli. La madre del modello finale non solo ha difeso la storia d’amore che suo figlio ha intrapreso con l’ex velina di Striscia La Notizia ma si è detta entusiasta della nuora, dichiarando di non vedere l’ora di conoscerla. Il padre di Lorenzo aveva avuto la chance di conoscere Shaila Gatta qualche settimana fa quando era entrato nella casa del Grande Fratello per fare una sorpresa al figlio per supportarlo dopo che la madre della ballerina aveva usato parole molto dure nei confronti del giovane. In quell’occasione, l’uomo aveva detto di provare simpatia per Shaila, sebbene la coppia in quel momento era in pausa di riflessione.

Grande Fratello, Cristina Bracci appoggia la storia tra Shaila e Lorenzo

La storia tra Shaila e Lorenzo è stata commentata dalla madre di lui nel corso di un’intervista radiofonica. Cristina Bracci ha dichiarato le seguenti parole: “Non si può fingere per cinque mesi spero che lo capiscano anche a casa. Secondo me è un amore profondissimo che in pochi capiscono. Bisogna vivere certe cose, probabilmente non tutti vivono un amore così. Lì adesso sono stati tutti, quanti basta anche poco per accendere un conflitto”. La donna ha poi usato parole di stima nei confronti di Shaila Gatta, ammettendo che è una vera donna con molto carattere visto che è cresciuta da sola. La madre di Lorenzo Spolverato ha concluso ammettendo di non vedere l’ora di avere a casa l’ex Velina di Striscia La Notizia per conoscerla meglio.