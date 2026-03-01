Grande Fratello torna su Canale 5: svelata la data ed i primi concorrenti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello si è appresta a tornare sui teleschermi di Canale 5. Il programma vedrà il ritorno di Ilary Blasi alla sua conduzione. L’ex moglie di Francesco Totti prenderà il posto sia di Simona Ventura, che non ha brillato in termini di ascolti sia di Alfonso Signorini, che ha deciso di autosospendersi da Mediaset in seguito alle rivelazioni di Corona a Falsissimo. La prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello è prevista per martedì 17 marzo 2026 in prima visione. Ilary Blasi torna in televisione per ritrovare centralità nel palinsesto dopo un’annata complicata. Tra le novità più rilevanti c’è il panel degli opinionisti. In particolare, Cesara Buonamici sarà affiancata da Selvaggia Lucarelli: due personalità televisive molto diverse che promettono dibattiti accesi.

La prima puntata del Grande Fratello è prevista per martedì 17 marzo su Canale 5. Nel frattempo, in rete c’è grande curiosità di conoscere i concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia. La macchina ha già iniziato a sfornare le prime certezze sul cast che quest’anno promette un mix di vecchie glorie, ritorni e nuovi volti che faranno incendiare le dinamiche nel reality show targato Mediaset. In particolare, ci sarà il ritorno di Antonella Elia e quello di Adriana Volpe mentre è atteso il debutto di Alessandra Mussolini e Raimondo Todoro nel programma. Smentita, invece, la partecipazione di Guendalina Tavassi.