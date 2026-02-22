Grande fratello 2026 anticipazioni: salta il ritorno di Guendalina Tavassi, arrivano altre tre vippone

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

il Grande fratello 2026 è tra i programmi più attesi dei teleschermi di Canale 5. La nuova edizione del noto reality show inizierà a metà marzo sulla rete ammiraglia Mediaset con la conduzione di Ilary Blasi che prenderà il posto di Alfonso Signorini, finito al centro della bufera dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona. In queste ore, in rete stanno circolando i nomi dei vippini che entreranno nella casa del Grande fratello 2026. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, Alessandra Mussolini, Barbara Prezia e Paola Caruso saranno le nuove concorrenti del noto reality show. Il noto esperto di gossip ha invece smentito la partecipazione di Guendalina Tavassi al programma di Canale 5.

Alessandra Mussolini nel cast del Grande fratello 2026

Alessandra Mussolini, Barbara Prezia e Paola Caruso sarebbero le tre vippone che entreranno a far parte del cast della nuova edizione del Grande fratello 2026. A loro si aggiungono Antonella Elia, l’ex conduttrice de I fatti vostri Adriana Volpe e Francesca Manzini, nota imitatrice italiana. Un cast di super donne per il ritorno in grande stile di Ilary Blasi alla conduzione del reality show targato Mediaset. Proprio la conduttrice romana ha fatto parlare di sé nel corso degli ultimi giorni. L’ex moglie di Francesco Totti ha ricevuto la proposta di nozze da Bastian Muller in occasione di San Valentino.