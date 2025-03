Grande Fratello, Tommaso Zorzi torna in casa per Stefania Orlando? L’indiscrezione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra le protagoniste di questa edizione del Grande Fratello vi è Stefania Orlando, la quale si è resa protagonista di diversi scontri con alcuni inquilini. Di recente, la donna ha avuto un diverbio con Luca Giglio, accusandolo di essere un comodino all’interno della casa. Finita qui? No, perché la donna è oggetto dei comportamenti a limite di Lorenzo Spolverato. Proprio quest’ultimo prima ha fatto dei versi volgari alle spalle della donna per poi salire sul suo letto con le scarpe sporche di fango. Stefania Orlando sta quindi vivendo un secondo Grande Fratello non in totale serenità. Per questo motivo, i piani alti di Cologno Monzese potrebbero decidere di fare una sorpresa alla donna, facendole rivedere Tommaso Zorzi. Secondo alcune indiscrezioni il ragazzo potrebbe tornare nella casa del reality show per un’ospitata.

Tommaso Zorzi ospite del Grande Fratello?

Tommaso Zorzi potrebbe tornare al Grande Fratello per fare una sorpresa a Stefania Orlando, con la quale ha una profonda amicizia instaurata nel corso della loro edizione del reality show. Di recente, l’influencer ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua lontananza dal piccolo schermo. L’uomo ha dichiarato che quando è uscito dal Gf, veniva paragonato ad un Dio: “Oggi la maggior parte delle persone che mi ferma per strada mi fa: ‘Ma che fine hai fatto, sei sparito’, quando alla fine sto facendo altro. Ma quella fama lì, così grande, non torna più”. Per Tommaso Zorzi sarebbe una nuova occasione per rimettere piede nella casa che l’ha reso famoso e per riabbracciare Stefania Orlando. Una scena che sicuramente potrebbe far piacere ai fan del reality show.