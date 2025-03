Grande Fratello, Lorenzo Spolverato minaccia di andarsene: “Ho toccato il fondo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nell’ultima diretta del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha avuto molti confronti tra cui Alfonso D’Apice e Stefania Orlando. Tutto questo unito al suo smascheramento sul presunto flirt tra Shaila e Emanuele ha generato nel modello un grosso senso di smarrimento, tanto da scoppiare a piangere in giardino. Shaila a questo punto ha provato a consolare il primo finalista del Grande Fratello, dicendogli che non è solo perché c’è sempre lei. Ma Lorenzo ha continuato ad avere lo sguardo perso nel vuoto, mentre ripeteva di aver toccato il fondo in puntata. Allo stesso tempo, l’ex velina di Striscia La Notizia ha continuato a sussurrargli parole d’amore, segnale che tra i due non è ancora terminato niente. Una crisi vera e propria quella di Lorenzo Spolverato, che avrebbe addirittura minacciato di abbandonare il programma a poche settimane dalla finale.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato smascherato in diretta

Ma cos’è successo a Lorenzo Spolverato? Mariavittoria Minghetti ha accusato il finalista del Grande Fratello di essere uno stratega, portando alla luce la sua decisione di creare una dinamica fake tra Shaila e Emanuele Fiori. Il modello milanese ha provato a smentire tale strategia, peccato che Alfonso Signorini abbia mandato in onda una clip risalente al gennaio scorso in cui lo si sente pronunciare tali parole a Shaila: “Provocaci con Emanuele.” L’ex velina si era mostrata indignata per tali frasi. Se però l’ex ballerina sembrava aver preso la cosa come uno scherzo, Lorenzo si era mostrato molto serio. Alfonso Signorini ha quindi accusato il modello di prendere in giro il pubblico. Il conduttore ha commentato sarcastico: “Quanto sei generoso” in riferimento alla volontà di Lorenzo di avvicinare Shaila e Emanuele.