Grande Fratello, Tommaso Franchi smaschera Zeudi Di Palma: “Strumentalizza il suo orientamento sessuale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tensioni alle stelle al Grande Fratello a due settimane dalla finale trasmessa in diretta su Canale 5. I rapporti tra i concorrenti sono ormai incandescenti e Tommaso Franchi insieme a Mariavittoria Minghetti hanno rischiato di compromettere la loro storia d’amore nata sotto le telecamere. La conoscenza tra l’idraulico e la dottoressa ha subito molte crisi durante tutto il periodo trascorso nella casa più spiata d’Italia. Nonostante questo, i Tommavi hanno trovato sempre il modo di riconciliarsi. Ieri, Mariavittoria Minghetti ha messo fine alla storia col concorrente del Grande Fratello, gettandolo nella disperazione. La dottoressa ha detto di non fidarsi più di lui sebbene la rottura non sia durata a lungo. Nella serata, i due hanno avuto un confronto che li ha portati nuovamente tra le braccia.

Grande Fratello, Tommaso Franchi lancia una bordata contro Zeudi Di Palma

Durante il confronto, Tommaso Franchi ha lanciato una bordata nei confronti di Zeudi Di Palma, rea di aver messo in pericolo la sua storia con Mariavittoria Minghetti: “E’ una grande giocatrice, non me ne frega niente. Io domani vado contro la finalista, strumentalizza il suo orientamento sessuale.“ Secondo il concorrente del Grande Fratello, l’ex Miss Italiana napoletana avrebbe fatto una vasca insieme alla dottoressa romana e Helena Prestes solo per far parlare di sé nel corso della diretta di stasera 17 marzo. Zeudi Di Palma sarebbe accusata di mettersi in mezzo alle coppie come fatto con Javier e Helena solo per creare clip in puntata. Chissà se stasera Tommaso Franchi deciderà di affrontare l’ex Miss Italia e riferirle cosa pensa veramente di lei? Staremo a vedere.