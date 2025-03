Grande Fratello, Tommaso Franchi inedito: “Ecco perché ho smesso di seguire alcuni gieffini”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tommaso Franchi è stato tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. L’idraulico senese è stato eliminato a poche puntate dalla finale del reality show, prevista per il prossimo 31 marzo in prima visione sui teleschermi di Canale 5. A pochi giorni dalla sua eliminazione, il giovane è tornato a far parlare di sé per una mossa social che ha fatto molto discutere. Il fidanzato di Mariavittoria Minghetti ha smesso di seguire su Instagram alcuni gieffini con il quale ha fatto quest’anno il Grande Fratello. Tommaso Franchi è tornato sull’argomento durante un’intervista a Casa Chi, dove ha dichiarato le seguenti parole: “Con certa gente c’ho abitato già sei mesi insieme e ho visto già abbastanza. Poi non ho tolto il follow a tutti. Lì ci stavo insieme perché eravamo chiusi, ma adesso seguo le persone a cui tengo e con cui stavo bene anche nel contesto del programma.”

Grande Fratello, Tommaso Franchi rivela di essere rimasto deluso da Giglio

Nel corso di un’intervista a Casa Chi, Tommaso Franchi ha detto di essere rimasto deluso da Luca Giglio dopo aver ascoltato quello che aveva detto nei suoi confronti una volta uscito dal Grande Fratello. L’idraulico senese ha poi aggiunto le seguenti parole: “Dentro la casa ci trovavamo bene. Quello che non sapevo era tutto quello che durante tutte queste settimane diceva di me alle spalle. Quindi lunedì ho abbracciato Javier quando è uscito e basta così. Giglio ha detto tante cose, però io non le sapevo. ” Il giovane ha detto di aver fatto le sue conclusioni una volta uscito dalla porta rossa. Nel frattempo, Tommaso Franchi sarà uno dei protagonisti della finale del reality show. Non è da escludere che il 24enne si renderà protagonista di una sorpresa per Mariavittoria Minghetti all’interno della casa.