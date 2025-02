Grande Fratello, Chiara Cainelli attacca Mariavittoria Minghetti: “Deve starmi lontana”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La trasmissione del Grande Fratello si appresta a tornare il prossimo 20 gennaio con notevoli colpi di scena. Tra le protagoniste ci saranno senz’altro Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. Nell’ultima diretta, i telespettatori hanno assistito all’uscita di Alfonso D’Apice, che ha lasciato di stucco tutti quanti compresa la fidanza, che si è dimostrata molto scossa dalla sua eliminazione. Proprio per questo, Chiara si è sfogata apertamente contro Mariavittoria Minghetti, sostenendo di sentirsi tradita. Secondo la concorrente del Grande Fratello, la dottoressa si è finta amica dimostrando una grande sicurezza nelle proprie azioni. La donna ha sottolineato di essersi sentita blandita a parole per tutta la settimana per poi scoprire tutt’altra persona durante la diretta. Chiara ha dichiarato le seguenti parole: “È una grandissima falsa. Non è per la nomination, ma mi rendo conto che è una grandissima falsa.“

Tensione all’interno della casa del Grande Fratello. Chiara Cainelli ha espresso delle parole al vetriolo nei confronti di Mariavittoria Minghetti. La fidanzata di Alfonso D’Apice ha sostenuto che la dottoressa non è così fragile come appare, ma perfettamente lucida per portare avanti una strategia. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Deve starmi lontana, non mi deve parlare”. Anche Shaila Gatta ha voluto dire la sua, esprimendo la convinzione che Mariavittoria abbia nominato Chiara perché si trovava già nel mirino di diversi concorrenti del reality show. La fidanzata di Tommaso Franchi avrebbe deciso di seguire la corrente invece di fare un torto ad altri.