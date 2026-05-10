Grande Fratello, Tommaso Franchi ha un nuovo amore: la segnalazione

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Tommaso Franchi è stato tra i grandi protagonisti del Grande Fratello 2024. In quell’occasione, l’idraulico senese si è messo in mostra per la sua storia d’amore con Mariavittoria Minghetti, terminata alcune settimane fa. In queste ore, l’ex gieffino è tornato prepotentemente alla ribalta per una segnalazione riguardante la sua vita privata. L’uomo sembrerebbe aver già dimenticato la dottoressa romana con una ragazza senese. A riportare la novità è stata Deianira Marzano che ha pubblicato un messaggio di un utente con su scritto: “Nel gruppo dei tommavi hanno messo delle foto di Tommaso Franchi e di Giulia. Erano ad una festa di paese. Chi ha messo le foto ha detto che così innamorato non l’aveva mai visto e che lei è bellissima.” Di qui, è arrivato il commento da parte dell’esperta di gossip, che ha detto di essere felice per lui visto che è un bravo ragazzo.

Grande Fratello, Tommaso Franchi ha una nuova ragazza

L’ex gieffino ha ritrovato l’amore con una ragazza di nome Giulia in seguito alla fine della relazione con Mariavittoria Minghetti. Di recente, Tommaso Franchi ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico Non succederà più dove aveva svelato i motivi dietro alla rottura con la dottoressa romana. L’ex concorrente del Grande Fratello aveva dichiarato le seguenti parole: “Abbiamo avuto una bellissima relazione fuori, che è durata quasi un anno. Poi con estrema tranquillità e gioia, come due persone mature, ci siamo lasciati. Non ti dirò il motivo, ma non ci sono stati tradimenti. È stata una questione di compromessi, di cose… succede”.