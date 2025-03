Grande Fratello, Tommaso Franchi è tornato a Siena: “Ecco cosa ha detto su Mariavittoria”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’ultima diretta del Grande Fratello ha visto l’eliminazione a sorpresa di Tommaso Franchi. Il giovane dopo ben 6 mesi nella casa è tornato a Siena per la gioia dei suoi genitori. Il padre di Tommaso ha raccontato il ritorno a casa del figlio, dell’amore che prova per la nonna e di Mariavittoria. L’uomo ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera, dove ha detto: “E’ stato un viaggio molto sentimentale. Dopo sei mesi era forte il desiderio di stare insieme e di toccarci. Questo è prevalso su tutto.” L’uomo ha raccontato che Tommaso Franchi appena arrivato a Siena ha riabbracciato sua nonna che gli ha preparato il risotto al pesce. Nel pomeriggio, il ragazzo ha avuto l’opportunità di rivedere amici e famigliari, iniziando gradualmente il suo ritorno alla normalità.

Grande Fratello, il padre di Tommaso Franchi parla del rapporto del figlio con Mariavittoria

Il padre di Tommaso Franchi ha svelato al Corriere della sera alcuni dettagli sul rapporto tra il figlio e Mariavittoria Minghetti, sebbene sia ancora in una bolla e deve somatizzare tutto quello che è accaduto fuori e dentro la casa del Grande Fratello. Nonostante questo, l’ex gieffino ha confermato che è innamorato della dottoressa romana e che le vuole molto bene, tanto da non vedere l’ora di riabbracciarla fuori dalla casa. Il padre di Tommaso ha aggiunto di non vedere l’ora di conoscere la futura nuora, tanto da apparire felice anche se solo il tempo scriverà la loro storia. L’uomo ha concluso, ammettendo che suo figlio è molto cambiato, visto che ha trascorso sei mesi lontano dai suoi famigliari dove ha acquisito maturità.