Grande Fratello, Stefania Orlando punge Shaila Gatta: “Ora gioca la carta del vittimismo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Shaila Gatta si è allontanata da Lorenzo Spolverato dopo aver perso il televoto come terza finalista del Grande Fratello, vinto da Zeudi Di Palma. La donna si trova al centro delle polemiche per la sua vita sentimentale. L’ex velina di Striscia La Notizia ha deciso di chiudere per sempre con Lorenzo. Una decisione che non è passata inosservata al popolo social, che ha espresso opinioni a riguardo. Anche Stefania Orlando ha voluto dire la sua attraverso un post scritto sul suo profilo X. L’ultima eliminata del Grande Fratello ha lanciato un dardo velenoso nei confronti di Shaila Gatta, scrivendo in questo modo: “Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva?”

Grande Fratello, Stefania Orlando contro Shaila Gatta

Stefania Orlando non crede che Shaila Gatta sia stata sincera quando ha deciso di lasciare Lorenzo Spolverato. Secondo molti utenti, l’ex velina ha cercato di cambiare strategia per ricevere consensi dopo aver visto che la storia col primo finalista del Grande Fratello non ha avuto i suoi frutti. La relazione degli Shailenzo è sembra stata caratterizzata da momenti alti e bassi. In rete, i fan si dividono tra chi sostiene la ballerina, certi che abbia aperto gli occhi su una storia che non funzionava mentre altri credono che sia solo una strategia per accaparrarsi più voti al televoto. Shaila Gatta è attualmente al televoto eliminatorio con Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainaelli. Uno di questi concorrenti potrebbe uscire dalla casa nel corso della diretta del 16 marzo.