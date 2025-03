Grande Fratello, Stefania Orlando eliminata, Anna Pettinelli sui social: “Non ti hanno capita”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 13 marzo è andata in onda una nuova diretta del Grande Fratello dove Stefania Orlando è stata eliminata dai giochi. L’ex concorrente ha partecipato per la seconda volta al reality show. Questa volta però la donna non è sembrata capita dal pubblico che ha deciso di farla uscire. Accanto a lei, la sua vera cara amica Anna Pettinelli che attraverso una storia Instagram ha difeso Stefania Orlando. Le due donne si sono supportate a vicenda nei momenti belli e meno belli della vita. Così la professoressa di Amici di Maria De Filippi non ha esitato a prendere le difese dell’ex concorrente dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello. La donna con rispetto ed educazione ha mostrato una foto di Stefania Orlando con il seguente messaggio: “Non ti hanno capita, hai subito ogni sgarbo. Sono fiera di come tu abbia reagito. La verità purtroppo non paga sempre.”

Stefania Orlando eliminata dal Grande Fratello

Stefania Orlando ha partecipato per la seconda volta al Grande Fratello. Questa volta però la donna ha trovato concorrenti diversi rispetto a qualche anno fa che hanno ostacolato il suo percorso. Inoltre il pubblico non ha accettato la cosiddetta minestra riscaldata proposta dal conduttore. L’esperienza in casa della gieffina è stata un pieno di discussioni con gli altri inquilini e scontri che hanno alimentato tensioni all’interno della casa. Stefania Orlando non si è risparmiata, attaccando Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, accusandoli di stare avendo una storia d’amore per strategia. Nemmeno nelle ultime puntate la donna si è risparmiata quando ha accusato prima Chiara e poi Luca Giglio di essere delle comparse all’interno del programma.