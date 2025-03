Grande Fratello, Stefania Orlando commenta il ritorno tra Shaila e Lorenzo: parole di fuoco!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il ritorno di fiamma tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha infuocato nuovamente le dirette del Grande Fratello. Ma la loro riappacificazione ha sollevato i dubbi di molti utenti tra cui Stefania Orlando. L’ex concorrente di questa edizione ha commentato con tono ironico il bacio che si sono scambiati gli Shailenzo con una frase tagliente che ha fatto il giro di tutto il web. Un bacio che ha sancito la pace tanto attesa ma che è apparso assai cinematografico. Era stato Giglio a spingere Shaila e Lorenzo a confrontarsi. In quel frangente, la ballerina aveva chiesto scusa al primo finalista del Grande Fratello per il suo comportamento tenuto nelle ultime settimane. Il modello milanese aveva quindi invitato Shaila a ballare in giardino, dove si erano sciolti in lacrime e baciati appassionatamente in giardino. Spolverato aveva confessato: “Non ho mai amato nessuno come amo te. Ci siamo incontrati per crescere insieme.” La risposta di Shaila non si era fatta attendere: “Mi sono innamorata del tuo cuore e questo è uno dei miei momenti preferiti. Ti amo.”

Grande Fratello, Stefania Orlando accusa Shaila e Lorenzo di essere teatrali

La scena della pace tra Shaila e Lorenzo è stata parecchio plateale dove i due hanno dato l’impressione di girare una scena ad alto tasso erotico. Alcuni fan del Grande Fratello hanno sostenuto che la coppia abbia interpretato una parte davvero struggente mentre altri li hanno ritenuti esagerati e in cerca di clip ad ogni costo. Stefania Orlando ha vissuto in prima persona il loro rapporto, dichiarando queste parole ai microfoni di Pomeriggio Cinque: “Ho visto che si sono baciarsi nella consueta riservatezza al centro del giardino. Più che un bacio è stata una gastroscopia. Questo toglie a questa coppia l’autenticità. Questa teatralità mi dà l’idea che queste due persone pur di arrivare in finale siano disposte a qualunque cosa.” Insomma, l’ex concorrente del GF non sembra ancora credere alla storia d’amore tra i due concorrenti.