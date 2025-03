Grande Fratello, il fratello di Javier Martinez demolisce Lorenzo Spolverato: “Meritava la squalifica”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Juan Manuel è il fratello maggiore di Javier Martinez. Qualche settimana fa, l’uomo l’abbiamo visto nella casa del Grande Fratello per fare una sorpresa al pallavolista. Di recente. Juan Manuel ha rilasciato un’intervista a Lollo Magazine dove ha parlato di Javier, Lorenzo Spolverato e di Helena Prestes. L’uomo ha fatto intendere che il modello milanese non ha meritato di arrivare nella finale del Grande Fratello. Juan Manuel ha dichiarato le seguenti parole: “Lorenzo lo trovo a tratti infantile, molto manipolatore e narcisista. Secondo me, non meritava la finale. Lorenzo meriterebbe la squalifica. Spolverato è un personaggio molto chiacchierato per i suoi scatti d’ira, la sua aggressività, i suoi atteggiamenti manipolatori, le mancanze di rispetto”. L’uomo ha poi aggiunto che è triste che un personaggio del genere venga sempre graziato nonostante abbia in più di un’occasione oltrepassato il limite.

Grande Fratello, Juan Manuel approva la coppia Javier-Helena

Intervistato da Lollo Magazine, Juan Manuel Martinez ha dato la sua opinione sulla storia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, definendola tossica, tanto da non capire se lui stia utilizzando lei per creare clip. L’uomo ha poi parlato dell’ospitata fatta a Javier nella casa del Grande Fratello in occasione del suo 30esimo compleanno. Juan Manuel ha dichiarato le seguenti parole: “Spero che Javi ed Helena abbiano una storia al di fuori. Li vedo molto bene insieme, ridono e si divertono tantissimo. Quando sono andato a trovarlo, ho visto la felicità negli occhi di Javi nel momento in cui me l’ha presentata”. L’uomo ha dato così il suo benestare agli Helevier, così si fanno chiamare sui social.