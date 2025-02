Grande Fratello, Stefania Orlando ci va giù pesante con Chiara Cainelli: “Persona inutile”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi sabato 16 febbraio, Stefania Orlando si è svegliata molto agguerrita. La 58enne non ha esitato ad attaccare Chiara Cainelli davanti a tutti. La concorrente del Grande Fratello ha pronunciato alcune parole che non sono passate inosservate sempre rivolte a Chiara. La donna ha dichiarato le seguenti parole. “Quando sta con gli altri si fa tanto forte perché c’è chi la protegge ovvero Shaila, Lorenzo e Alfonso.” Stefania Orlando ha poi lanciato una frecciatina, dichiarando: “Buon giorno lo dico a chi voglio, non alle persone come te.” La trentina del Grande Fratello a questo punto ha preferito non replicare a Stefania Orlando, che ha continuato ad attaccare: “Sei una persona inutile, non hai contenuti altrimenti non te ne saresti uscita con certe cose.”

Grande Fratello, Chiara Cainelli scoppia a piangere dopo le parole di Stefania Orlando

Il discorso di Stefania Orlando ha proseguito se la regia del Grande Fratello non avesse spostato le telecamere su una camera da letto. Qualche minuto dopo, è stata ripresa Chiara Cainelli intenta ad asciugarsi le lacrime che uscivano dai suoi occhi, coperti da un paio di occhiali da sole. Poco distanti, Helena, Stefania e Amanda conversavano amabilmente. E’ chiaro che tra la Orlando e la trentina non corra buon sangue. Nel corso dell’ultima diretta, è stato mostrato un video in cui Chiara usa frasi fortissime nei confronti di Stefania in compagnia del suo fidanzato Alfonso D’Apice, anche lui al centro della bufera per una frase infelice rivolta nei confronti di Mariavittoria Minghetti. Le critiche della gieffina ai danni di Chiara sono state oggetto di commenti da parte del popolo web. Un utente su X ha scritto le seguenti parole: “Parlano tanto di branco ma lei sta andando contro Chiara davanti alle sue badanti.”