Grande Fratello slitta l’inizio su Canale 5? Due graditi ritorni nella Casa

Il Grande Fratello è tra i programmi più attesi in questo momento in Italia. La nuova edizione vedrà il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi, che prenderà il posto di Alfonso Signorini, il quale ha appena annunciato di aver deciso di dimettersi come direttore del settimanale Chi. In queste ore, Deianira Marzano ha svelato i nomi dei concorrenti che potrebbero varcare la Casa più spiata d’Italia. Nel cast sono previsti due graditi ritorni poiché torneranno Antonella Elia e Adriana Volpe, che avevano preso parte entrambe ad un’edizione vip. Inoltre ci saranno Barbara Prezia, Marco Berry, Renato Biancardi, Nicolò Brigante ma anche l’ex Bonas di Avanti un altro Paola Caruso. Nel cast anche Dario Cassini, Giovanni Calvario, Raul Dumitras, Francesco Faraoni, Lucia Ilardo direttamente da Temptation Island, Francesca Manzini e Ibiza Altea. Confermati anche Raimondo Todoro e Alessandra Mussolini nel cast.

La data d’inizio del Grande Fratello potrebbe slittare

La nuova edizione del Grande Fratello sta per tornare sui teleschermi di Canale 5. Non è da escludere che la data d’inizio venga spostata di qualche giorno. Deianira Marzano ha riportato in una storia Instagram che la partenza del reality show sarebbe slittata a causa di Selvaggia Lucarelli, la quale sarebbe impegnata in un altro programma della piattaforma Netflix. Uno slittamento di alcuni giorni che però non placa la curiosità dei fans che non vedono l’ora di vedere i concorrenti nella Casa più spiata d’Italia.