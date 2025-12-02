Grande Fratello, Simone De Bianchi nel mirino di Cristina Plevani: “Lo avrei squalificato”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È andata in onda ieri sera l’undicesima puntata del Grande Fratello su Canale 5, durante la quale Simone De Bianchi ha ricevuto un provvedimento disciplinare.

Cosa è successo? Nei giorni scorsi il gieffino si è lasciato sfuggire alcune frasi gravi nella casa più spiata dagli italiani quando i concorrenti hanno scoperto che Dolce sarebbe stata loro ospite. La redazione del reality ha quindi deciso di mandarlo direttamente in nomination e lo stesso trattamento è stato riservato anche a Domenico D’Alterio che lo ha spalleggiato. Durante la chiacchierata Francesca e Benedetta ridevano, per loro però non è stata pensata nessuna punizione.

Cristina Plevani dura contro Simone De Bianchi: l’opinionista lo avrebbe squalificato

Finita la puntata l’opinionista del Grande Fratello ha pubblicato un post sul suo profili Instagram per commentare ciò che è accaduto. In merito alla vicenda di Simone De Bianchi ha detto: “Io non sarei stata così buona, Simone non è la prima volta che fa uscite infelici. Le altre volte meritava solo un cartellino giallo; ieri sera, per me, era da rosso, fuori! Squalificato!”

Ha trovato invece giusta la nomination nei confronti di Domenico D’Alterio, ma avrebbe data anche a Francesca e Benedetta. Cristina Plevani pensa che non si sarebbero resi conto delle cose che hanno detto se non fossero stati richiamati dal Grande Fratello in settimana. Ha poi aggiunto: “Nemmeno ieri sera, a mio avviso, comprendevano la gravità di quelle frasi“.