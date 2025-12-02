Spettacolo Italia

Grande Fratello, Simone De Bianchi nel mirino di Cristina Plevani: “Lo avrei squalificato”

Cristina Plevani dura contro Simone De Bianchi dopo l'undicesima puntata del Grande Fratello, l'opinionista lo avrebbe squalificato.

Sara Fonte2 Dicembre 2025
Grande Fratello, Simone De Bianchi nel mirino di Cristina Plevani
Simone De Bianchi (Screen Mediaset Infinity)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È andata in onda ieri sera l’undicesima puntata del Grande Fratello su Canale 5, durante la quale Simone De Bianchi ha ricevuto un provvedimento disciplinare.

Cosa è successo? Nei giorni scorsi il gieffino si è lasciato sfuggire alcune frasi gravi nella casa più spiata dagli italiani quando i concorrenti hanno scoperto che Dolce sarebbe stata loro ospite. La redazione del reality ha quindi deciso di mandarlo direttamente in nomination e lo stesso trattamento è stato riservato anche a Domenico D’Alterio che lo ha spalleggiato. Durante la chiacchierata Francesca e Benedetta ridevano, per loro però non è stata pensata nessuna punizione.

Cristina Plevani dura contro Simone De Bianchi: l’opinionista lo avrebbe squalificato

Finita la puntata l’opinionista del Grande Fratello ha pubblicato un post sul suo profili Instagram per commentare ciò che è accaduto. In merito alla vicenda di Simone De Bianchi ha detto: “Io non sarei stata così buona, Simone non è la prima volta che fa uscite infelici. Le altre volte meritava solo un cartellino giallo; ieri sera, per me, era da rosso, fuori! Squalificato!”

Ha trovato invece giusta la nomination nei confronti di Domenico D’Alterio, ma avrebbe data anche a Francesca e Benedetta. Cristina Plevani pensa che non si sarebbero resi conto delle cose che hanno detto se non fossero stati richiamati dal Grande Fratello in settimana. Ha poi aggiunto: “Nemmeno ieri sera, a mio avviso, comprendevano la gravità di quelle frasi“.

Tags
Sara Fonte2 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©