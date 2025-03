Grande Fratello, Shaila Gatta volta le spalle a Chiara e Zeudi: “Incalzata contro Lorenzo Spolverato”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri sera Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono ritrovati l’uno tra le braccia dell’altra, superando le incomprensioni che li avevano allontanati. Un riavvicinamento che è stato possibile grazie all’aiuto di Luca Giglio, che ha obbligato il primo finalista del Grande Fratello ad avere un chiarimento con l’ex fidanzata. Prima della pace, Shaila Gatta non aveva esitato ad accusare Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli di averle dato dei cattivi consigli in merito alla sua storia d’amore con Lorenzo Spolverato. Se da una parte ha ringraziato Giglio, dall’altra l’ex velina ha mosso critiche nei confronti delle altre due concorrenti del Grande Fratello. Shaila Gatta ha dichiarato le seguenti parole durante un dialogo con Mariavittoria: “Se ne avessi parlato con te non avresti incalzato ed invece mi sono persa per strada” riferendosi a Chiara e Zeudi che le avevano detto di allontanarsi da Lorenzo.

Grande Fratello, Shaila Gatta chiede scusa a Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta ha trovato in Giglio un valido alleato. Allo stesso tempo, la concorrente del Grande Fratello non ha risparmiato critiche alle sue amiche, che secondo lei le avevano fatto vedere Lorenzo con occhi diversi. L’ex velina di Striscia La Notizia ha espresso tutto il suo disappunto durante un dialogo con Mariavittoria, tanto da affermare: “Quelle cose brutte che ho detto su Lorenzo non le penso. Sono un essere umano, sfido chiunque ad essere perfetto. Mi sono ritrovata a non sapere come gestire una cosa così importante ed infatti ho avuto un crollo emotivo. Mi sono vergognata di me, volevo andarmene per le cattiverie dette su Lorenzo”. Subito dopo questo dialogo, Shaila Gatta ha avuto modo di parlare con Lorenzo Spolverato per chiedergli scusa. I due sembrano essersi dati una seconda chance ma questa volta durerà?