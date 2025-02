Grande Fratello, Shaila Gatta scossa dalla rabbia di Lorenzo Spolverato: gesto choc nella notte

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Spettacolo surreale nella casa del Grande Fratello quando Lorenzo Spolverato ha letteralmente perso la ragione durante il compleanno di Javier. Il modello si è introdotto nell’armadio di Shaila Gatta per distruggere tutte le sue lettere d’amore. La donna a questo punto è corsa dalle sue amiche, raccontando cos’è successo. La love story tra gli Shailenzo sembra essere ormai giunta al capolinea. Nelle ultime ore, Shaila ha detto a Lorenzo di essere gelosa per il suo rapporto con Chiara Cainelli. Una versione che però stata smentita dall’ex velina di Striscia La Notizia. Anzi, la ragazza ha rilanciato ammettendo che è stato proprio lui a dire questo per strategia. Chiara e Zeudi hanno creduto alla versione di Shaila e per questo Lorenzo Spolverato ha perso la ragione. La scena deplorevole è stata censurata dalle telecamere del Grande Fratello ma è stata commentata dagli inquilini sotto choc.

Grande Fratello, Shaila Gatta minaccia l’abbandono dopo una lite con Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato avrebbe urlato a pochi cm dalla faccia di Shaila Gatta per poi introdursi nei suoi oggetti personali. Il modello non si è accontentato di essere il primo finalista del Grande Fratello, tanto da perdere il controllo in più di un’occasione. Nel frattempo dopo il gesto orribile, l’ex velina di Striscia La Notizia ha minacciato di abbandonare il reality show lasciandosi andare ad uno sfogo con le sue compagne d’avventura. Gli Shailenzo stanno mandando avanti una relazione che non è per nulla sana. La donna è rimasta sconvolta dalla reazione di Lorenzo, tanto da informare Chiara e Zeudi che si sono mostrate solidali nei suoi confronti. Shaila ha rivelato che Lorenzo ha strappato alcuni suoi oggetti personali e poi ha chiesto di cambiare letto. La donna ha ammesso di sentirsi distrutta da rapporto con l’uomo, che scaglia la sua ira contro di lei: “Lui è fuso, fuori controllo davvero.”