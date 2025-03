Grande Fratello, Shaila Gatta sull’addio a Lorenzo Spolverato: “Ho la consapevolezza dei miei errori”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno deciso di porre fine al loro rapporto dopo varie discussioni. L’ex velina di Striscia La Notizia si è confrontata con Chiara e Zeudi su alcuni comportamenti tenuti dall’ex fidanzato all’interno del Grande Fratello. La donna ha dichiarato le seguenti parole. “Non mi ha degnata di uno sguardo stamattina. Ce la fai a guardarmi in faccia. Chi gli dice che sono ancora presa da lui?”. Shaila inoltre ha accusato il modello milanese di fare la vittima e stanca ha ammesso di non provare più a comprendere il suo ex fidanzato in quanto fuori ha cose molto più importanti a cui pensare. La donna è sicura che il primo finalista del Grande Fratello possa trovare un’altra ragazza che assecondi i suoi desideri ma per lei è arrivato il momento di farsi da parte.

Grande Fratello, Shaila Gatta non vuole tornare con Lorenzo Spolverato

L’ex velina di Striscia La Notizia ha affermato di meritare meglio rispetto alla relazione avuta con Lorenzo, visto che lui l’ha sempre messa in secondo piano. Shaila Gatta ha quindi deciso di concentrarsi su sé stessa perché teme che la solitudine possa aiutarla a riconoscere il vero amore. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “L’amore vero non nasce come passione improvvisa e chi non l’ha provato può pensare sia noioso ma non è così.” Chiara a questo punto ha fatto notare a Shaila che le battutine e le frecciatine del finalista del Grande Fratello siano un tentativo di tenerla ancora vicina. Ma l’ex velina non è certa di tale considerazione, non sembrando più disposta a dare una seconda chance al modello milanese. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Io non dico che non mi mancherà. Ma ho la consapevolezza dei miei errori e dove ho sbagliato.”