Grande Fratello, Zeudi Di Palma attacca Tommaso Franchi: “Non si espone”

Il Grande Fratello tornerà il prossimo 17 marzo con una nuova puntata. Tra le concorrenti che sono già in finale c’è Zeudi Di Palma. La 23enne napoletana ha avuto un confronto con Shaila Gatta e Chiara Cainelli dove ha commentato la coppia formata da Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Le tre ragazze si sono ritrovate in piscina dove hanno commentato la lite avuta da Shaila Gatta con i Tommavi, così si fanno chiamare sui social. La terza finalista del Grande Fratello ha accusato Tommaso Franchi di predicare bene ma razzolare male per essersela presa per la nomination che l’ex velina di Striscia La Notizia ha fatto nei confronti di Mariavittoria nella scorsa puntata. Zeudi Di Palma ha spiegato che anche Tommavi aveva fatto la stessa cosa con Shaila non molte settimane fa. La giovane ha quindi aggiunto: “Mariavittoria si espone sempre mentre Tommaso Franchi tende a nascondersi dietro alla coppia e la sua simpatia innata”.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo stronca Tommaso e Mariavittoria

Mariavittoria e Tommaso Franchi sono una delle coppie nate all’interno di questa edizione del Grande Fratello. Di recente, un’ex protagonista del reality show ha detto la sua opinione in merito alla coppia nel corso di una diretta radiofonica con Non succederà più. Pamela Petrarolo non è apparsa convinta della loro unione. La donna ha detto: “A Mariavittoria, di Tommaso importa poco. Ha capito che la loro ship poteva dargli visibilità.” A detta sua, Tommaso sarebbe davvero coinvolto ed in Spagna ha capito di sentire la mancanza della dottoressa romana e di voler fare le cose sul serio. Secondo Pamela, i Tommavi non rimarranno insieme a lungo, aggiungendo che la colpa non sarà di Tommaso ma bensì di Mariavittoria.