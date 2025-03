Grande Fratello, Shaila Gatta spara a zero contro i gieffini: “Nullafacenti, viziati di m*rda”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domani 12 marzo andrà in onda una nuova diretta del Grande Fratello, in prima serata su Canale 5. Tra le protagoniste di questa edizione vi è senz’altro Shaila Gatta, che si è resa protagonista di un momento di nervosismo all’interno del programma. L’ex velina di Striscia La Notizia si è lamentata parecchio del comportamento dei suoi compagni d’avventura quando si è trovata da sola a pulire il bagno. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Sono stufa, non c’è una persona che si è degnata di fare mezza cosa. Sti quattro cretini, nullafacenti, viziati di m*rda. Ma che schifo.” Anche Lorenzo Spolverato non si è degnato di aiutare Shaila Gatta. La concorrente del Grande Fratello è poi andata in giardino dove si è sfogata nuovamente col modello milanese. La donna ha nuovamente offeso i gieffini, accusandoli di essere dei ricottari e che hanno sempre scuse per non fare nulla.

Grande Fratello, Shaila Gatta aspro sfogo contro gli altri concorrenti

Shaila Gatta si è resa protagonista di un apro sfogo nei confronti degli altri concorrenti del Grande Fratello, rei di non averla aiutata a pulire la casa in cui vivono da ormai 6 mesi. L’ex velina di Striscia La Notizia si è lasciata andare ad un lungo sfogo, apparendo molto nervosa. La donna non l’ha certamente mandate a dire nei confronti degli altri concorrenti: “Sono sporchi, ho lavato, ho sistemato tutto. Io sono una persona civile.” Sui social, c’è chi ha difeso la donna, sebbene continui a criticarla per il linguaggio usato. Un utente ha scritto: “Era nervosa perché è sempre sola a sistemare tutto”, altri invece sostengono che sia nervosa per non essere riuscita ad arrivare in finale dopo aver perso due televoti per il finalista prima contro Jessica Morlacchi e poi contro Zeudi Di Palma.