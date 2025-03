Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ancora fuori controllo: pugni ai muri nella notte

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera 10 marzo andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, dove verrà eletto il terzo finalista che andrà a contendersi il montepremi finale il prossimo 31 marzo. Tra i protagonisti in negativo di questa edizione vi è senz’altro Lorenzo Spolverato. L’uomo ha dimostrato di non avere un atteggiamento adatto a stare in televisione. Anche ieri sera, il modello milanese si è reso protagonista di un gesto fuori controllo. Sono passati nemmeno 10 giorni e Lorenzo Spolverato c’è già ricascato. Jessica Morlacchi ha assistito a suo malgrado ad una sfuriata del finalista del Grande Fratello. La cantante romana ha detto a Stefania Orlando ed Helena Prestes di essere stata svegliata dai pugni dati al muro dal concorrente milanese. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “No vabbè, capite, io stanotte alle 5 faccio un bordello. Adesso mi diverto anch’io, tanto non ho nulla da fare.”

Grande Fratello, Jessica Morlacchi svegliata dai pugni di Lorenzo Spolverato

Jessica Morlacchi ha raccontato di essere stata svegliata da Lorenzo Spolverato, il quale avrebbe dato dei pugni contro ad un muro in stanza. Stefania Orlando a questo punto ha aggiunto altri dettagli alla scena deplorevole di cui è stato protagonista il finalista del Grande Fratello: “Ho sentito un rumore che aveva dato un caz*otto. Ma prima ha tirato un pugno anche alla porta. Non gli importa più nessuno.” Nel frattempo, la giornalista del Corriere della Sera Grazia Sambruno ha annunciato sul suo profilo X, il vecchio Twitter che il primo finalista del reality show potrebbe essere a rischio squalifica a causa dei suoi atteggiamenti ritenuti irrispettosi. Cosa succederà a Lorenzo? Non resta che attendere stasera 10 marzo su Canale 5.