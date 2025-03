Grande Fratello, Shaila Gatta smaschera il doppio gioco di Zeudi Di Palma: “Mi hai usata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Animi incandescenti all’interno della casa del Grande Fratello. Sembra che l’amicizia tra Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli sia già arrivata al capolinea. Le tre hanno avuto un confronto nella giornata di ieri, dove non sono mancate accuse a vicenda. In particolare, l’ex velina di Striscia La Notizia ha voluto avere un confronto faccia a faccia con l’ex miss Italia, rea secondo lei di stare avendo un atteggiamento contraddittorio all’interno della casa del Grande Fratello. Shaila Gatta ha dichiarato le seguenti parole durante un dialogo con Chiara Cainelli: “Zeudi non vuole un’amica, vuole un’alleata (…) ad oggi penso che sia molto più giocatrice che amica, non mi piace, l’ho rivalutata come persona”. Finita qui? No, perché la fidanzata di Lorenzo Spolverato ha affrontato l’ex Miss Italia dove sono volate parole pesanti.

Grande Fratello, Shaila Gatta smaschera Zeudi Di Palma

Confronto acceso all’interno della casa del Grande Fratello a pochi giorni da gran finale. Shaila Gatta ha smascherato il doppio gioco di Zeudi Di Palma all’interno del reality show. L’ex velina di Striscia La Notizia ha accusato la ragazza di avere un atteggiamento ambiguo con il resto dei concorrenti. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Non mi è piaciuto per niente il tuo atteggiamento, predichi bene ma razzoli male. Mi sento usata da te. Tu vuoi trovarti nelle situazioni. Non ti credo più, mi dispiace. Ti sei avvicinata a noi quando litigavi con Helena, quanto stavi male con noi ti riavvicinavi ad Helena. Io non so chi sei veramente. A me questi giochi non piacciano sei entrata scegliendo bene chi frequentare.” Parole che hanno scatenato la reazione di Zeudi Di Palma, la quale ha provato a difendersi dalle accuse, dando una versione che però non è stata creduta dalle sue amiche.